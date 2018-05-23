Київ ризикує залишитися без тепла і гарячої води через борги компанії Ахметова

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн).

Київська міська державна адміністрація запропонує Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» укласти договір на поставку природного газу для забезпечення теплопостачання столиці і роботи нового підприємства «Київтеплоенерго» і паралельно з цим вести переговори про погашення боргів попереднього оператора тепломереж міста - компанії «Київенерго».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-брифінгу заступник мера Києва Петро Пантелєєв.

«Ми звернемося до НАК «Нафтогаз України» до 1 червня, для того щоб укласти договір на поставку газу і паралельно з цим напрацювати механізм вирішення ситуації навколо боргових зобов'язань «Київенерго», - сказав Пантелєєв.

Також присутній на прес-брифінгу заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що Київ не сплачуватиме борги «Київенерго», але при цьому влада міста розуміє, що «Нафтогаз» повинен отримати свої гроші. «Ми будемо вести переговори з «Київенерго» щодо їх відповідальності ... ми будемо вести переговори в площині «Нафтогаз України» - «Київтеплоенерго» - КМДА - «Київенерго», - повідомив Прокопів.

Заступник мера Пантелєєв також зазначив, що перший внесок з сплати боргу «Київенерго» становить 3 млрд грн, а без укладення договору з «Нафтогазом» новий оператор мереж «Київтеплоенерго» не зможе відновити теплопостачання киян. «Без договору ми не зможемо забезпечити теплопостачання. Початок опалювального сезону перебуває під загрозою», - сказав він.

У той же час прес-служба «Нафтогазу» на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявила, що «Київтеплоенерго» зобов'язана прийняти борги «Київенерго» згідно зі статтею 22 Закону України «Про теплопостачання».

«Міська влада намагається переконати нас за допомогою тиску в громадському просторі, але ми тут ні при чому, є закон», - заявили в «Нафтогазі».

Також у держхолдингу очікують, що влада Києва виконувати ме норми згаданого закону.

«Ми сподіваємося, що місто діятиме в інтересах споживачів і виконуватиме вимоги закону для того, щоб і в наших і ваших будинках теплопостачання відновилося якомога скоріше», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2018 року влада столиці повідомила, що у восьми районах Києва ряд будинків залишиться без гарячої води до 1 червня.

З 1 травня теплові мережі столиці перейшли від приватної компанії «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Після переходу права керування виникло питання про укладення нових договорів на поставку газу з «Нафтогазом» і «Київгазом».

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це Прокопів заявив, що 23 травня на засідання Київради буде винесено проект рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго». Прокопів зазначив, що на сьогодні «Київтеплоенерго» лише починає свою діяльність і не має ресурсу для погашення цих боргів, особливо на тлі масштабних робіт з підготовки до опалювального сезону.

У статті 22 Закону «Про теплопостачання» йдеться, що «в разі, якщо суб'єкту господарської діяльності надано в користування (оренду, концесію або управління) цілісний майновий комплекс з виробництва теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати енергоносіїв, які виникли у попереднього власника».