В Україні скоротилися обсяги будівництва

Будівельні підприємства України в січні-квітні скоротили обсяги робіт на 0,8% - до 26 млрд грн.

Будівельні підприємства України в січні-квітні 2018 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 0,8% – до 26,039 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період скоротилися на 1,4% – до 14,6 млрд грн, у тому числі з будівництва житлових будинків скоротилися на 3,4% - до 7,9 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 1,1%, до 6,7 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулим періодом не змінився і становив 11,422 млрд грн.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-квітні становили 82,6% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонтів – 8,8% і 8,6% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період скоротили обсяги робіт на 3,5% – до 6,577 млрд грн, виконавши 25,3% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 млрд грн.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 млрд грн.