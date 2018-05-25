В Україні переглянуть ціни та збільшать субсидії на купівлю населенням вугілля

Держава вважає за доцільне субсидування закупівлі твердого палива.

Міністерство соціальної політики планує з 1 жовтня 2018 року переглянути і збільшити фінансування на виплату субсидій, які частково покривають вартість закупівлі населенням твердого палива (вугілля) замість дорогого природного газу. Про це в парламенті заявив міністр соцполітики Андрій Рева.

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«Ми плануємо з початку нового опалювального сезону, з 1 жовтня, переглянути ціну і збільшити фінансування на закупівлю твердого палива нашими громадянами», - сказав він, коментуючи заяву депутатів про те, що багато громадян, які проживають не в газифікованих регіонах, змушені щоліта купувати вугілля (за ціною 6000 грн за тонну, тоді як субсидія компенсує лише 2300 грн за тонну) для використання його як палива взимку.

За словами Реви, держава вважає за доцільне субсидування закупівлі твердого палива, оскільки споживання вугілля знижує споживання дорогого газу.

«Розрахунки за видами палива взаємопов'язані: чим більше люди купують твердого палива, тим менше вони використовують природного газу», - заявив міністр.

Міністр не озвучив нові ціни на вугілля та обсяг субсидування його закупівлі.

За словами народного депутата від фракції «БПП» Сергія Хланя, питання збільшення фінансування на закупівлю населенням твердого палива важливе сьогодні через великий попит населення на вугілля, а також використання як палива деревини, що веде до незаконного вирубування лісів.

«Люди купують вугілля відрами... На сьогодні в Херсонській області вже майже не залишилося лісів», - наголосив Хлань.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в березні 2018 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросло на 41,3% - до 4 млн тонн. Основними споживачами енергетичного вугілля в Україні є теплоелектростанції, і лише частково - домогосподарства, які використовують вугілля замість газу.