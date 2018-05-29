В Україні розширять перелік будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл

Планується доповнити перелік роботами з проведення теплоізоляції введених в експлуатацію житлових будинків з незначним і середнім класом наслідків.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) має намір розширити перелік нескладних будівельних робіт, що не вимагають отримання дозволу на їх виконання, і після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідний проект постанови розроблений Мінрегіоном.

«Минулого року разом із професійними фахівцями, експертами та громадськістю ми розробили перелік нескладних будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл. Тоді були істотно спрощені влаштування пандусів та інших засобів доступності, заміна балконних, дверних і віконних блоків, перепланування в невеликих об'єктах з незначним класом наслідків та інші. Цього року ми ініціюємо доповнення цього списку новими видами нескладних робіт, що не потребують дозволів», - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що пропонується включити в перелік робіти з переобладнання та заміни внутрішніх перегородок в нежитлових будинках; реконструкції, капітального ремонту і технічного переоснащення внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання і водовідведення; заміну трубопроводів та систем опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення; технічного переозброєння систем газопостачання; влаштування автоматизованих систем виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, систем протипожежного захисту тощо; будівництва, реконструкції та технічного переозброєння електричних мереж напругою не вище 10 кВ; поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою; відновлення інфраструктури військових містечок; перепланування та технічного переоснащення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.

Крім цього, за словами Парцхаладзе, планується доповнити перелік роботами з проведення теплоізоляції введених в експлуатацію житлових будинків з незначним (СС1) і середнім (СС2) класом наслідків. «23 липня 2018 року набирає чинності Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», згідно з яким планується розпочати діяльність Фонду енергоефективності, головною метою якого є підтримка енергоефективних ініціатив, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення енергоефективних заходів. Очікується збільшення обсягів виконання будівельних робіт з термомодернізації. Тому, щоб спростити їх проведення, ми також включаємо ці роботи в перелік», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №406, якою затвердив перелік будівельних робіт, що не вимагають документів, які дають право на їх виконання, і після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.