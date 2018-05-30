В Україні зростає введення в експлуатацію житла

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській та Харківській областях в січні-березні 2018 року введено в експлуатацію 57,3% загального обсягу житла.

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-березні 2018 року зріс на 3,1% порівняно з тим самим періодом 2017 року і становив 1,854 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, як йдуть справи з реструктуризацією валютних іпотек

Водночас, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-березень 2017 року введення в експлуатацію житла в Україні становило 2,009 млн кв. м. Цей показник на 8,36% більше порівняно з даними за перший квартал 2018 року.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, тому що в 2018 році інформація сформована щодо житлових будинків нового будівництва без врахування приросту площі, отриманої в результаті реконструкції.

Згідно з даними Держстату, в містах в січні-березні цього року введено в експлуатацію 1,218 млн кв. м, у сільській місцевості - 636,1 тис. кв. м. При цьому 47,4% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 52,6% - у будинках із двома та більше квартирами.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській та Харківській областях в січні-березні 2018 року введено в експлуатацію 57,3% загального обсягу житла. Зокрема, в Києві введено в експлуатацію 262,8 тис. кв. м житла (14,2% від загального обсягу), а в Київській області 290,6 тис. кв. м житла (15,7% від загального обсягу).

В цілому було прийнято в експлуатацію 22,404 тис. квартир, при цьому в містах - 16,810 тис. квартир, у сільській місцевості - 5,594 тис. Середня площа квартир становила, відповідно, 72,5 кв. м і 113,7 кв. м.

Найкращі показники зростання в січні-березні зафіксовано в Харківській (в 3,6 рази, до 157,1 тис. кв. М) і Кіровоградській (в 2 рази, до 9,4 тис. кв. М) областях.

Також повідомляється, що, крім звичайних будинків, у січні-березні 2018 року прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 97,8 тис. кв. м, що на 43,3% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Зазначені показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і частини зони проведення ООС на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році порівняно з 2016 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні зріс на 9% - до 10,206 млн кв. м.