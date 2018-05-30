Банер, яким закрили згорілий під час Євромайдану Будинок профспілок, знімають сьогоді (фоторепортаж, відео)

Раніше в прес-службі Федерації профспілок України повідомляли, що відреставрований фасад Будинку профспілок на Хрещатику відкриють 1 березня 2018 року.

Банер на фасаді Будинку профспілок на Хрещатику в Києві, споруда якого практично повністю вигоріла під час подій Євромайдану в 2014 році, знімуть сьогодні.

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Про це повідомила прес-служба Федерації профспілок України. «Сьогодні, 30 травня 2018 року, о 12:00 на Майдані Незалежності, 2 у Києві почалися роботи з демонтажу банера на Будинку профспілок», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі Федерації профспілок повідомляли, що відреставрований фасад Будинку профспілок на Хрещатику відкриють 1 березня 2018 року.

Планується, що в будівлі буде передбачено місце для музею, й не буде кафе та розважальних закладів.

Довідка УНІАН. Під час подій Євромайдану Будинок профспілок був одним із основних центрів підтримки революції. 18 лютого 2014 року він практично повністю вигорів. У жовтні 2014 року почалося його відновлення. Забудовником виступило ТОВ "Європолекс".