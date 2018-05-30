Мінрегіон хоче скасувати регулювання кошторисної зарплати у будівництві

За словами Парцхаладзе, таке рішення сприятиме покращенню інвестиційного клімату та дерегуляції будівельної галузі.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) планує скасувати регулювання розміру кошторисної заробітної плати в будівництві та спростити процедуру складання кошторисної документації, внісши зміни в Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, вже готується відповідний проект наказу.

"З минулого року ми обговорювали можливість у рамках децентралізації скасувати практику централізованого розрахунку фіксованого кошторисної заробітної плати та спростити процедури розрахунку кошторисної документації. Це очікувані дерегуляціонние зміни в галузі, які сприятимуть визначенню справедливої ринкової оплати праці для будівельників", - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що таке рішення буде сприяти поліпшенню інвестиційного клімату та дерегуляції будівельної галузі.

"Метою змін є визначення розміру кошторисної заробітної плати на стадії розробки кошторисної документації замовником (інвестором) самостійно, виходячи із статистичних даних по середньомісячної заробітної плати штатних працівників у будівництві та прогнозного індексу споживчих цін", - зазначив Парцхаладзе.

При цьому він зазначив, що в 2018 році орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати в будівництві визначений на рівні від 5500 до 7800 гривень, що відповідає середньому рівню складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон має намір розширити перелік нескладних будівельних робіт, що не вимагають отримання дозволу на їх виконання, закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.