Абрамович після невидачі британської візи заморозив будівництво стадіону «Челсі»

Підконтрольний російському мільярдерові англійський футбольний клуб поскаржився на «несприятливий інвестиційний клімат» і вирішив призупинити реалізацію проекту з будівництва нового стадіону.

Футбольний клуб «Челсі», власником якого є російський мільярдер Роман Абрамович, оголосив про замороження проекту зі створення нового стадіону.

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У повідомленні клубу причиною призупинення проекту названий «несприятливий інвестиційний клімат». «Клуб не встановлює часових рамок для можливого перегляду цього рішення», — йдеться в повідомленні «Челсі», передає РБК.

Навесні 2017 року повідомлялося, що міська влада Лондона підтримала запропонований керівництвом «Челсі» план щодо знесення існуючого стадіону «Стемфорд Брідж» і будівництва на його місці нового стадіону, здатного прийняти майже в півтора раза більше глядачів — 60 тис. замість 41,6 тис.

Вартість будівництва нового стадіону оцінювалася тоді в £500 млн ($666 млн), ввести стадіон в експлуатацію планувалося в 2021-2022 роках. На час будівництва тимчасовим притулком «Челсі» повинен був стати заново побудований (у 2003-2007 роках) стадіон «Уемблі».

Про замороження проекту будівництва нового стадіону «Челсі» було оголошено незабаром після того, як у Романа Абрамовича виникли проблеми з в'їздом до Великобританії. Через відсутність візи мільярдер навіть не потрапив на фінал Кубка Англії, в якому «Челсі» обіграв «Манчестер Юнайтед». За даними джерел The Bell, термін дії візи Абрамовича закінчився ще за три тижні до спроби в'їзду, а її продовження затягнулося.

28 травня ЗМІ повідомили, що Абрамович завершив всі формальності, пов'язані з переїздом до Ізраїлю. Портал «Вести. Ізраїль по-російськи» уточнював, що Абрамовичу, який прибув до Ізраїлю на приватному літаку, було на загальних підставах виписано посвідчення особи, а також посвідчення репатріанта.

Як громадянин Ізраїлю, Абрамович зможе в'їжджати до Великобританії без візи, що підтвердив журналістам представник прем'єр-міністра країни Терези Мей. Однак, за його словами, безвізовий в'їзд буде можливий тільки на термін, що не перевищує шести місяців. І при цьому у Абрамовича не буде права на роботу в Британії.