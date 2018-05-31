Українці скоротили мільярдні борги за комуналку

Борги українців за опалення і гарячу воду в квітні знизилися на 14,2%.

Заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в квітні 2018 року знизилася на 14,2% порівняно з березнем 2018 року і становить 13,3 млрд грн.

Читайте такожЗаборгованість українців за комуналку зросла до рекордного значення - майже 43 мільярди

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в квітні порівняно з попереднім місяцем зросла на 3% і становить 3,4 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів становить 400 млн грн.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зросли на 8,4% порівняно з березнем і становлять 1,9 млрд грн.

За даними Держстату, в квітні українці сплатили за електроенергію 2,9 млрд грн (104% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Залишок боргу населення за цей вид послуги становить 3,9 млрд грн.

Всього в квітні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9,6 млрд грн, що становить 167,5% нарахованих за цей період сум.

Також повідомляється, що за січень-квітень 2018 року з населенням було укладено 24,1 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 166,6 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становить 92,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в березні 2018 року збільшилася на 7,9% порівняно з лютим 2018 року і становить 15,5 млрд грн.