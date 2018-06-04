Чи буде Київ з гарячою водою: "Нафтогаз" та КМДА не можуть домовитися через борг компанії Ахметова

У КМДА заявили, що в структурі боргу «Київенерго» перед «Нафтогазом» понад 1 млрд грн штрафів і пені, тому питання потребує вирішення на національному рівні.

Заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів та пені, тому питання погашення боргових зобов’язань потребує вирішення на національному рівні.

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Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що відносно 1,2 млрд грн між сторонами зараз триває судовий спір. Крім того, підкреслив Пантелеєв, штрафні санкції, які нараховує «Нафтогаз», є прямим збитком теплопостачальних компаній, і їх компенсація не має відповідних джерел.

За словами Пантелеєва, також у структурі заборгованості на суму 4,8 млрд грн за теплову енергію близько 1,1 млрд грн – борг державного бюджету за пільги та субсидії, різницю у тарифах і теплопостачання бюджетних установ.

«Тому врегулювання питання боргів за газ є питанням і міського, і національного рівнів», – говорить Пантелеєв.

Представник КМДА вкотре зазначив, що вирішувати складні питання щодо заборгованості необхідно окремо від процесів життєзабезпечення Києва.

За його словами, з 1 червня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» мало відновити гаряче водопостачання у низці будинків, де були проведені гідравлічні випробування.

«Однак через відмову «Нафтогазу» укладати договори з комунальним підприємством «Київтеплоенерго» без гарячої води досі залишаються близько 3-х тисяч багатоповерхівок», – зазначив Пантелеєв.

Він зауважив, що законодавча норма, на якій наполягає «Нафтогаз», є спірною, адже жоден закон України не передбачає блокування газопостачання 3-мільйонного міста.

«КП «Київтеплоенерго» не мало відповідного контролю над процесами створення та управління боргами. Зазначений висновок підготовлено групою експертів у рамках виконання меморандуму між Київською міською державною адміністрацією та Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID). Міська влада Києва звернулася до Кабінету міністрів України як до представника власника компанії НАК «Нафтогаз» і сподівається на його допомогу в недопущенні у столиці ризиків виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру», - зазначається в повідомленні.

У свою чергу, в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що відмова Київської міської держадміністрації приймати на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заборгованість приватної компанії «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» суперечить закону «Про теплопостачання».

«Питання правонаступництва за боргами при зміні користувача майном регламентує закон «Про теплопостачання». У цьому сенсі, якщо київська влада наполягає вирішувати це питання якось інакше, то їй треба ініціювати зміни в законодавство. «Нафтогаз» поставить газ, як тільки КМДА припинить піар-кампанію і виконає закон», - сказано в повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначають, що київська влада знала про ситуацію з боргами «Київенерго», які повинні перейти новоствореному комунальному підприємству, однак чомусь не вирішили це питання заздалегідь.

«Цікаво, чому КМДА як орендодавець майна за договором з «Київенерго», заздалегідь знаючи про завершення договору оренди, про борги «Київенерго» та про зобов'язання нового підприємства їх забрати, не займалася цим питанням. Нам неприємна ця ситуація, і ми вибачаємося перед киянами, які вчасно оплачували рахунки і мають повне право на якісну послугу. Сподіваємося, «Київтеплоенерго» і КМДА будуть діяти відповідально», - зазначили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня влада столиці повідомила, що у восьми районах Києва ряд будинків залишиться без гарячої води до 1 червня. Як пояснили в мерії, припинення гарячого водопостачання пов'язане з передачею місту від «Київенерго» котелень, які були в управлінні компанії відповідно до угоди від 2001 року, термін якої закінчується 30 квітня.

З 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Після переходу права керування виникло питання про укладення нових договорів на постачання газу з «Нафтогазом» і «Київгазом».

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

29 травня Пантелєєв повідомив, що в Києві відновили постачання гарячої води 1366 споживачам, завдяки підключенню об'єктів до ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 замість районних котелень та станцій теплопостачання. Але 3 тис. будівель не мають можливості бути перепідключеними до ТЕЦ, тому вони залишаються без гарячого водопостачання.