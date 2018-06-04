Будівництво в Україні подорожчало майже на чверть

Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні в січні-квітні зросла на 23,4%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,4%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 28,1%, а також у сфері будівництва нежитлових будівель та комплексних промислових споруд – на 23,8%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 21,5%.

При цьому вартість БМР у квітні 2018 року порівняно з березнем зросла на 1,2% (у березні вартість щодо лютого зросла на 2%).

Найбільше зростання цін на БМР у квітні зафіксоване у сфері будівництва транспортних споруд – на 4,2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.