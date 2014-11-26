В Україні відкрили вільний доступ до реєстру нерухомості

Сьогодні, 26 листопада, набув чинності закон № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб і публічних діячів", серед положень якого передбачений вільний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до закону, інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься в Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною. Для фізичних і юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається виключно по об'єкту нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, або в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органів державної реєстрації прав та нотаріусів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається суб'єкту, права або об'єкта нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи з допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.

За заявою власника або іншого правовласника орган державної реєстрації прав надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, яке йому належить.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній або паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною і використовується відповідно до законодавства.

Як соощал УНІАН, президент Петро Порошенко підписав цей закон 23 жовтня. Верховна Рада прийняла закон 14 жовтня.