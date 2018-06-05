У Великогаївській ОТГ площу амбулаторії розширили в 4,5 разів

Удівництво амбулаторії стало можливим завдяки фінансуванню із Державного бюджету, а саме з Державного фонду регіонального розвитку.

У Великогаївській ОТГ Тернопільського району площу амбулаторії розширили в 4,5 разів до 635 кв м. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, як проходять ремонтні роботи в амбулаторії загальної практики у Великих Гаях оглянув голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що будівництво амбулаторії стало можливим завдяки фінансуванню із Державного бюджету, а саме з Державного фонду регіонального розвитку.

«Наявність даної амбулаторії дозволить створити належну матеріально-технічну базу для забезпечення функціонування первинної медичної допомоги. Також важливо, що цього року ми працюємо в напрямі розвитку сільської медицини. На ці потреби область отримала 179 млн грн, за рахунок яких плануємо побудувати 18 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, подекуди із житлом для сімейних лікарів, закупити автомобілі для зручності та оперативності медиків, а також осучаснити обладнання», – розповів Барна.

За словами голови ОТГ Олега Кохмана, амбулаторію розширюють, щоб повернути пацієнтів із районної лікарні проходити обстеження та лікуватися на місці.

«Це водночас і зручно, і комфортно, і не потребує багато часу на те, щоб дістатися до лікувального закладу», – каже Кохман.

Площу закладу збільшили із 139 кв. м до 635. Працюватимуть в медустанові 4 сімейних лікарі, які обслуговуватимуть 3 тис. пацієнтів згідно із підписанами деклараціями.

Загальна кошторисна вартість об’єкта – 10,3 млн грн, з них половина – це власні кошти громади.

ФАП комунальне некомерційне підприємство «Великогаївська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» буде забезпечувати медичне обслуговування жителів Великих Гаїв, Дичкова, Красівки, Застінки, Товстолуга та Кип’ячки.