В Україні перевірять одержувачів комунальних субсидій

Вся інформація про одержувачів субсидій збиратиметься і оброблятиметься в Мінфіні, що дасть змогу в автоматичному режимі виявляти субсидіантів, майновий стан яких сумнівний і потребує додаткової перевірки.

Міністерство фінансів проведе в кілька етапів верифікацію одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для того, щоб чітко ідентифікувати тих, хто потребує державної допомоги, і виключити зловживання коштами платників податків.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на заступника міністра фінансів Сергія Марченка.

За його словами, перевірки проходитимуть в кілька етапів. По-перше, на етапі нарахувань у територіальних підрозділах Мінсоцполітики. По-друге, на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної служби (облік доходів громадян), Державної міграційної служби (облік міграції фізосіб), Мін'юсту (облік майна), банків (облік безготівкових операцій з оплати цінних покупок). Вся інформація збиратиметься і оброблятиметься в Мінфіні. Це дасть змогу в автоматичному режимі виявляти субсидіантів, майновий стан яких сумнівний і потребує додаткової перевірки.

"Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виявляють потребу і призначають субсидії громадянам. На наступному етапі проводимо моніторинг їх заявлених доходів і зроблених витрат, щоб запобігти моменту, коли громадянин починає обманювати як державу, так і платників податків, прикидаючись неплатоспроможним", - пояснив Марченко.

Як зазначив заступник міністра, відтоді як в Україні почала діяти система субсидій, системної перевірки одержувачів субсидій не проводилося. Зараз необхідно забезпечити функціонування системи в автоматичному режимі, створивши запобіжники зловживань для величезної кількості одержувачів субсидій, і антикорупційні заходи для контролюючих органів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабмін прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадкам зловживань і призначенню державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін запровадив нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше як 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центр зайнятості, інакше людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматично вважатимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5286 грн.