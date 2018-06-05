Менше поверхів: в Україні з вересня запрацюють нові будівельні норми

Нові будівельні норми щодо обмеження висотності, забудови в зелених зонах, обмеження щільності та поверховості забудови набирають чинності з 1 вересня.

Нові державні будівельні норми, які регулюють планування та забудову територій, шкіл, вулиць і доріг, зокрема, впроваджують нові лінії обмеження висотності, забудови в зелених зонах, обмеження забудови безпеки евакуації, обмеження щільності та поверховості офіційно набирають чинності з 1 вересня 2018 року .

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Про це УНІАН повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

«Оновлені ДБН щодо планування та забудови територій, шкіл, вулиць і доріг уже опубліковані й з 1 вересня цього року згідно з усіма процедурами офіційно набирають чинності. Це важливі й необхідні зміни для підвищення безпеки і комфорту людей, над якими останнім часом Мінрегіон працював спільно з великою командою фахівців: розробниками, експертами, фахівцями галузі та громадськістю», - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що в опублікованих ДБН впроваджуються нові лінії обмеження висотності («блакитні лінії»), забудови в зелених зонах («зелені лінії»), обмеження забудови безпеки евакуації («жовті лінії»), обмеження щільності та поверховості.

У ДБН щодо вулиць і доріг серед іншого обмежуються парковки на тротуарах і дорогах, встановлюються норми з безпеки облаштування доріг («острівці безпеки», захисні огородження на зупинках громадського транспорту). ДБН щодо шкільних будівель передбачають обов'язкове облаштування інклюзивного простору, впровадження енергоефективних заходів, збільшення площі навчальних класів.

Парцхаладзе підкреслив, що планується оновити ще низку ДБН.

«Сьогодні в Україні діє 109 ДБН, 25% з яких є застарілими, тому ми активно їх оновлюємо. Минулого року ми затвердили 13 ДБН, на цей рік заплановано перевірити 22 ДБН, у 2019 - ще 30. Перегляд і оновлення нормування - це безперервний і необхідний процес для того, щоб для людей створювалися безпечні та комфортні умови, а будівництво проектувалося за сучасними стандартами з використанням новітніх технологій», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, раніше Парцхаладзе заявляв, що органи місцевого самоврядування повинні до 2019 року розробити історико-архітектурні опорні плани, використання яких дозволить суттєво мінімізувати корупційні прояви при розробці історико-містобудівних обгрунтувань.