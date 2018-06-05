Тариф на воду в Києві можуть підняти ще на 50%

Тариф на холодну воду в Києві у 2019 році виросте в середньому на 49,6% - до 23,17 грн за куб. м.

Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві у 2019 році зросте в середньому на 49,6% - до 23,17 грн за куб. м.

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Про це йшлося під час відкритого обговорення пропозицій «Київводоканалу» щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік, повідомляє прес-служба підприємства.

«Розрахунок тарифів на 2019 рік виконано відповідно до вимог постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 10.03.2016 №№ 302 і 303», - сказано в повідомленні.

Під час презентації директор Департаменту економіки і фінансів «Київводоканалу» Ірина Кирилюк докладно розповіла про найзначніші статті витрат у структурі тарифів.

«Перегляд зумовлений зростанням вартості електроенергії, пально-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів. Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення, за підрахунками АК «Київводоканал», зміниться в середньому на 49,6% і становитиме 23 грн 17 коп.», - цитує її слова прес-служба компанії.

Голова правління - генеральний директор "Київводоканалу" Дмитро Новицький своєю чергою зазначив, що якщо тарифи будуть нижчими, то можливі наслідки як технічного, так і фінансового характеру.

«Підприємство втратить можливість реагувати на аварійно-відновлювальні роботи і в повному обсязі виконувати їх. Також великою проблемою є відплив кваліфікованих кадрів, і без збільшення тарифу ми й надалі будемо їх втрачати», - сказав він.

Новицький додав, що розрахунок тарифів винесуть на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, тільки після того, як будуть розглянуті всі зауваження.

Повідомляється, що протокол нинішнього засідання направили на розгляд до Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), найближчим часом планує збільшити тариф на холодне водопостачання і водовідведення для «Київводоканалу» на 7,9% - з 15,49 до 16,716 грн за куб. м.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір, підйом води з поверхневих з підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водогонів.