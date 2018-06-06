Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без гарячої води

Депутати просять голову спостережної ради "Нафтогазу" терміново укласти договори на постачання газу для забезпечення киян гарячою водою.

Київрада просить голову наглядової ради НАК “Нафтогаз України” вжити термінових заходів щодо укладання договорів на постачання природного газу для вироблення теплової енергії і забезпечення киян гарячою водою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні на засіданні сесії Київради спільному депутатському запиті, адресованому “Нафтогазу”.

Цей документ був підготовлений у терміновому порядку і внесений до порядку денного для розгляду як невідкладний.

Доповідаючи з цього питання, голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков зазначив, що перед тим, як документ було внесено до сесійної зали, його погодили усі фракції, і він підписаний головами усіх п’яти фракцій міськради.

Він зачитав текст спільного запиту.

“Нафтогаз” відключив гаряче водопостачання для половини населення Києва. Без гарячого водопостачання залишились дитячі садочки, пансіонати для людей літнього віку, інтернати. “Нафтогаз” взяв у заручники киян, шантажуючи фінансовими зобов’язаннями. Жителям столиці хочуть нав’язати більше мільярда гривень боргів. Але ми не можемо цього допустити. Борги “Київенерго” ніколи не стануть боргами киян”, - наголошується в документі.

Київрада, враховуючи ситуацію, вимагає терміново вжити заходів щодо укладання договорів на постачання природного газу для виробництва теплової енергії і для надання послуг з гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та іншим категоріям споживачів.

Документ підтримали 90 з 99 присутніх у залі депутатів.

Секретар Київради Володимир Прокопів одразу ж озвучив доручення заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву, який був присутній у сесійній залі, терміново підготувати та відправити звернення Київради голові правління НАК “Нафтогаз україни” Андрію Коболєву.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Після переходу права керування виникло питання про укладення нових договорів на постачання газу з «Нафтогазом» і «Київгазом».

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова; загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Він зазначив, що стосовно 1,2 млрд грн між сторонами зараз йде судовий спір.

Влада Києва пропонує вирішувати проблему паралельно - надавати послуги киянам безперебійно і вирішувати спір у судовій площині або якійсь іншій.

29 травня 1366 споживачам відновили постачання гарячої води, які були припинені з квітня, завдяки підключенню об'єктів до ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 замість районних котелень та станцій теплопостачання. Але 3 тисячі будинків не мають можливості підключення до ТЕЦ, тому вони залишаються без гарячого водопостачання.