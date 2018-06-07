Депутати відклали введення штрафів за відсутність лічильників на тепло і воду

Верховна Рада відклала введення в дію закону про ЖКГ. При цьому, норми закону, які регулюють послугу з управління багатоквартирним будинком, вводяться в дію з 10 червня 2018 року.

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає відтермінування до 1 серпня 2020 року введення в дію Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та Закону "Про житлово-комунальні послуги» в частині розподілу тарифів за комунальні послуги і штрафів за порушення термінів встановлення лічильників тепла і води.

Читайте такожВ Україні перевірять одержувачів комунальних субсидій

За ухвалення відповідного закону №8424 проголосували 242 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Цей законопроект підготовлений як технічний. Він має виправити ситуацію з введенням в дію двох законів: Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та Закону України "Про житлово-комунальні послуги". На жаль, та кількість підзаконних актів, які мають бути підготовлені урядом, наразі повною мірою не підготовлені. Оскільки водою, газом, електрикою люди користуються щодня, ми не можемо залишити невирішеним введення в дію законів. Тому комітет просить, щоби ви проголосували за основу і в цілому цей закон. Суть його в тому, що ми відкладаємо введення в дію Закону "Про житлово-комунальні послуги» тільки в частині комунальних послуг. Це вода, тепло, поводження з відходами. У той час, як послуга з управління буде вводитися вже з неділі. Тобто, вже з наступного місяця ми дозволимо людям обирати самостійно керуючих. Ми демонополізуємо ринок управління житлом», - сказала народний депутат Олена Бабак, представляючи даний законопроект.

Вона зазначила, що, у зв'язку з неготовністю підзаконних актів щодо комунальних послуг, поки що не можна демонополізувати ринок управління житлом.

«Не готові постанови Кабміну, порядки формування тарифів. Тому комітет просить відкласти це до 1 травня наступного року, після опалювального сезону», - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою, законом передбачається відтермінування до 1 серпня 2020 року вступу в силу норми про застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення термінів встановлення засобів обліку теплової енергії і води.

Також, передбачено відтермінування введення в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 до 1 травня 2019 року в частині регулювання комунальних послуг.

«Визначено, що вже укладені договори про надання комунальних послуг зберігають силу на умовах, визначених такими договорами, однак споживачі повинні укласти з виконавцями комунальних послуг договори про надання відповідних послуг згідно із Законом №2189 до 1 травня 2020 року. Норми закону №2189, що регулюють послугу з управління багатоквартирним будинком, вводяться в дію з 10 червня 2018 року. Однак, договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які вже були укладені, зберігають силу на умовах, визначених такими договорами, поки не будуть укладені договори про надання послуг з управління багатоквартирним будинком », - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про житлово-комунальні послуги» був ухвалений парламентом 9 листопада 2017 року. Представляючи цей документ, народний депутат Олена Бабак повідомила, що, згідно з ним, ЖЕКи мають втратити монополію на ринку надання комунальних послуг.

Закон пропонує виділити з квартирної плати послугу з поводження з твердими відходами. Також упроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати за послуги з управління.

22 червня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 року) будівлях.

Відповідно до закону, повністю вузлами комерційного обліку теплової енергії і вузлами комерційного обліку води для нежитлових будівель мають бути оснащені будівлі до 02.08.2018 року, а для житлових будівель - до 02.08.2019 року.