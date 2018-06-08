Київський "Магелан" за борги відійшов російському "Сбербанку"
ДП "Край Проперті" бізнесмена Анатолія Юркевича заборгувало "Сбербанку" 68 мільйонів доларів, заставою по кредиту виступив ТЦ "Магелан".
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Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу банку.
"ТЦ "Магеллан", право власності на який з грудня 2017 року належить банку, раніше був оформлений на одну юридичну особу - ДП "Край Проперті". Компанія заборгувала "Сбербанку" близько 68 мільйонів доларів", - зазначили в прес-службі.
За інформацією банку, ще в грудні 2017 року "Сбербанк" став власником ТЦ, що відображено в Єдиному реєстрі речових прав. Однак реалізувати свої права власності не дали два заходи забезпечення.
"Цими заходами забезпечення банк був обмежений у користуванні своїм майном: він не міг не тільки безпосередньо користуватися об'єктом, а й підписувати будь-які договори, всі платежі від орендарів незаконно отримував попередній власник, а всі ризики, пов'язані з роботою ТРЦ - пожежні, податкові та інші - ніс банк. Більш того, одним із вищевказаних забезпечень співробітникам банку був заборонений доступ на територію ТРЦ "Магеллан", - пояснили в пресс-службі.
Наприкінці травня Верховний Суд України зняв заборону на право банку користуватися майном.
При прийнятті заставних об'єктів у заставу "Сбербанк" погасив частину заборгованості за ціною вартості цих об'єктів.
Проте за даними "Сбербанку", структури, пов'язані з бізнесменом Юркевичем, ще не виконали своїх фінансових зобов'язань в повному обсязі на приблизно 45 мільйонів доларів.
"Банк буде продовжувати роботу щодо стягнення заборгованості із недобросовісного позичальника з метою захисту інтересів своїх вкладників", - додали в банку.
Як зазначалося, 2 червня вхід в ТЦ "Магелан" був заблокований представниками банку.
"Ашан" призупинив роботу супермаркету в ТЦ "Магелан" до 10 червня.
Представники "Край Проперті" вважають такі дії банку неправомірними.