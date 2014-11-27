У Росії борги за комунальні послуги сягнули майже $3 млрд

У Росії в 2014 році порівняно з попереднім роком збільшилася загальна сума заборгованості за комунальні послуги і становить понад 132 млрд рублів (близько 3 млрд. дол.).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сьогодні на засіданні російського уряду.

«На жаль, як і раніше проблемою є збільшення заборгованості за комунальні послуги. Станом на 1 листопада загальний борг перевищив 132 мільярди рублів», - сказав Медведєв.

За його словами, торік загальна заборгованість за комунальні послуги в Росії становила 113 млрд рублів (близько 2,5 млрд дол.).

Крім того, Медведєв розпорядився приділити «окрему увагу» об'єктам ЖКГ в анексованому Криму.

«Окрему увагу, природно, потрібно приділяти тим комунальним об'єктам, які для нас нові, зокрема, тим об'єктам, які перебувають у Криму. Незважаючи на те, що це один з південних регіонів нашої країни, там теж буває холодно, тому потрібно налагодити безперебійну роботу котелень та всіх систем життєзабезпечення», - сказав він.

За словами Медведєва, Росія витратила «близько чверті трильйона рублів» на фінансування об'єктів ЖКГ на території анексованого півострова.

Читайте такожВ окупованому Криму підняли тарифи на компослуги«Звертаю на це увагу. Це колосальні кошти, і тому люди вправі очікувати від регіональної влади, постачальників комунальних послуг, керуючих компаній ефективної та злагодженої роботи», - сказав він.

За даними Мінбуду і Міненерго РФ на 1 листопада, ремонт житлово-комунальної інфраструктури в Росії завершено. Підприємства ЖКГ та енергетики (це і котельні, і теплові станції, і водопостачання, і газові станції та електростанції) до зими «в цілому готові».