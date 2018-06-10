"ЛНР" заплатила Україні за воду - місія ОБСЄ

Оплату водопостачання окупованих територій неодноразово обговорювали на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.

Представники угруповання "ЛНР" передали українській стороні гроші для погашення частини заборгованості за водопостачання захопленої частини Луганської області.

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Про це сказано в звіті місії ОБСЄ станом на вечір 8 червня.

"У Луганській області команда Місії здійснювала моніторинг дотримання локального режиму тиші та сприяла, як повідомлялося, передачі грошових коштів з непідконтрольних урядові районів Луганської області до підконтрольних у рахунок оплати послуг із водопостачання", – йдеться у ньому.

Оплату водопостачання неодноразово обговорювали на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську, зазначають "Новости Донбасса".

22 червня 2017 року спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік повідомив, що було здійснено другий платіж за воду для підконтрольної "ЛНР" території.

10 вересня 2017 року відбулася третя передача коштів із заборгованості з водопостачання ОРЛО.