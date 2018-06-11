Проект нових тарифів НКРЕКП для столиці: тепло може подешевшати на 29%

З 1 серпня 2018 року тариф "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії для потреб населення може скласти 784,58 гривні/Гкал.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 14 червня розгляне питання затвердження з 1 серпня 2018 року для комунального підприємства "Київтеплоенерго" тарифу на виробництво теплової енергії для потреб населення на рівні 784,58 гривні/Гкал.

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Про це йдеться в порядку денному регулятора.

Таким чином, у порівнянні з діючими тарифами енергокомпанії "Київенерго" (1104,96 гривні/Гкал, тариф на теплову енергію для населення може зменшиться на 320 гривень/Гкал, або на 29%.

Разом з тим кінцева вартість послуги централізованого опалення залежатиме від нових тарифів на транспортування й поставку тепла, що вплине на кінцеву вартість не так суттєво.

Також повідомляється, що комісія має намір затвердити для компанії тариф на відпуск електричної енергії на рівні 182,93 копійки/кВт-год; на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води - 479,06 гривні/Гкал, установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів - 1 171,89 гривні/Гкал і для потреб інших споживачів - 1 181,05 гривні/Гкал.

Усі тарифи наведено без урахування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, майно енергетичного комплексу Києва було передано в управління "Київенерго" за угодою з КМДА від 27 вересня 2001 року. Термін дії угоди закінчився 31 грудня 2017 року, але Київрада продовжила його спочатку до 26 квітня 2018 року, щоб опалювальний сезон 2017-2018 років пройшов в нормальному режимі, а 24 квітня прийняв рішення розділити процес передачі майна на два етапи - до 1 травня 2018 року передати майно теплового господарства, а до 1 липня - генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, завод "Енергія"). Таке рішення пов'язане з тим, що Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила тарифи на тепло і електроенергію для нового оператора - "Київтеплоенерго".