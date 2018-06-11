Мінрегіон пропонує ввести параметричний метод нормування в будівництві

За словами Парцхаладзе, параметричний метод нормування передбачає встановлення параметрів, яким має відповідати об'єкт.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує ввести параметричний метод нормування у будівництві замість існуючого розпорядчого, що дозволить проектувальникам використовувати альтернативні проектні рішення в будівництві.

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Як повідомив УНІАН заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, відповідні зміни містяться в законопроекті №6577 "Про внесення змін до закону України "Про будівельні норми".

"У більшості розвинених країн застосовується параметричний метод при формуванні вимог будівельних норм. В Україні ми досі керуємося розпорядчим методом, який не роз'яснює ані цілей, ані функції, ані критеріїв їх виконання і є, по суті, жорсткою інструкцією, яка не передбачає використання нових технологій і альтернативних рішень в будівництві", - зазначив Парцхаладзе.

За його словами, параметричний метод нормування передбачає встановлення параметрів, яким має відповідати об'єкт.

"Наприклад, при розпорядчому методі, ширина коридору в житлових будинках від дверей квартир до виходу у сходову клітку повинна бути запроектована не менше 3 м, без уточнення цілей. Згідно параметричного методу, ширина коридору проектується з розрахунком, що у разі виникнення пожежі можна безпечно і швидко евакуювати людей з будівлі. Мета - забезпечення безпечної евакуації людей з приміщення в разі виникнення пожежі. Критерій - час евакуації. Вимоги до експлуатаційних характеристик і показниками - відстань від дверей", - написав Парцхаладзе.

Таким чином, впровадження даного методу скоротить кількість необґрунтованих норм і дозволить проектувальникам використовувати альтернативні проектні рішення в будівництві.

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