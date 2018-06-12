Стало відомо, коли і де в Україні відкриють перший магазин H&M

Магазин займатиме площу 2900 квадратних метрів і запропонує колекції модного одягу, а також товари для будинку H&M HOME.

Одна з найбільших в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом - шведська компанія H&M в серпні відкриє перший в Україні магазин в київському торговому центрі Lavina Mall.

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Як повідомила УНІАН прес-служба H&M, магазин буде займати площу 2900 квадратних метрів і запропонує колекції модного одягу, а також товари для будинку H&M HOME.

"Ми надзвичайно щасливі нарешті відкрити наш перший магазин в Україні! Це велика честь для нас - привезти стиль і свідомий шопінг в Київ, і надихати шанувальників моди на самовираження. Також ми пишаємося новими співробітниками! Нам вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку", - цитує прес-служба генерального директора H&M в Україні Домініка Фантачино.

Раніше в коментарі УНІАН прес-секретар H&M Хакан Андерсон повідомляв, що компанія планує вийти на ринок України в другій половині 2018 року.

За інформацією ЗМІ, ще в жовтні 2017 року H&M підписала контракт з ТРЦ Lavina Mall про відкриття магазину.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом. Штаб-квартира в Стокгольмі. H&M і пов'язані з ним бренди працюють в 62 країнах з більш ніж 4000 магазинів.