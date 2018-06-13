Контрактникам обіцяють 129 нових казарм цього року

Всього заплановано побудувати 184 об'єкти.

Цього року планується завершити будівництво 129 казарм поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу щодо реалізації наймасштабнішого за часів незалежності України проекту будівництва житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Олександр Чергінець.

Він зазначив, що на будівництво казарм поліпшеного планування для контрактників цього року в бюджеті Міністерства оборони передбачено майже 2.3 млрд грн.

"1 млрд з цієї суми - це кошти, які надійшли на рахунки Міністерства оборони України від конфіскованого майна", - зауважив Чергінець.

Полковник додав, що будівництво вже організоване на території військових містечок по всій Україні.

"Загалом планується збудувати 184 об'єкта загальною кількістю 23 тисячі ліжкомісць у 21 області України", - сказав Чергінець.

За його словами, на сьогодні вже розпочато процедури закупівель по 182 об'єктам.

Середня очікувана вартість однієї казарми, відповідно до експертних звітів, додав Чергінець, - 17.3 млн грн.

"Середня вартість згідно укладених договорів склала 15.3 млн грн... Економія за допомогою Prozorro склала майже 2 млн грн на одному об'єкті", - зауважив представник ЗСУ.

Водночас, загальна економія за результатами торгів по 129 об'єктам, по яким вже укладено договори, складає 272.2 млн грн.

"Загальна кількість вже розпочатих робіт - 124 об'єкта. На 11 об'єктах вже завершено перший етап будівельних робіт", - повідомив Чергінець.

Водночас, він зауважив, що термін будівництва однієї казарми складає 210 днів.

"На цей рік ми плануємо ввести, завершити будівництво зазначених 129 об'єктів, що складає 2/3 від загальної кількості казарм... І наступне, в середньому десь 50-60 об'єктів, ми плануємо ввести в ексалуатацію в межах першого півріччя наступного року", - повідомив Чергінець.