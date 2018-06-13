Нацбанк прогнозує два сценарії розвитку ринку житла в Україні

За прогнозами НБУ, прибутковість будівництва житла в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості.

Прибутковість будівництва житла в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит не буде перевищувати пропозицію.

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Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Відзначається, що зростання конкуренції спричинене скороченням ділянок під забудову та затвердженням Мінрегіоном нових державних будівельних норм, які, зокрема, обмежують допустимий відсоток забудови ділянки залежно від висотності забудови.

Також наголошується, що зараз кредитування під придбання житла продовжує зростати, але його обсяги (1,48 млрд грн в 2017 році) практично не впливають на ринок. Тому навіть якщо високі темпи зростання кредитування збережуться, це не призведе до перевищення попиту над пропозицією в середньостроковому періоді.

У НБУ відзначають, що можливі два сценарія розвитку ринку житла.

«За сприятливого попит зростатиме завдяки пожвавленню іпотечного кредитування, одночасно приріст пропозиції сповільниться і стане регіонально більш диверсифікованим. У такому разі ризики для фінансової стабільності в Україні будуть мінімальними. Однак за несприятливого сценарію пропозиція житла в подальшому зростатиме швидше, ніж попит, а дисбаланс між ними поглиблюватиметься», - йдеться в повідомленні.

При цьому Нацбанк підкреслює, що додатковим фактором негативного сценарію є те, що забудовники намагатимуться отримати дозвільну документацію до того, як жорсткі вимоги до благоустрою території та розвитку інфраструктури наберуть чинності.

«Це може призвести до сплеску будівництва нового житла в короткостроковому періоді. У разі реалізації такого сценарію зростуть ризики для окремих забудовників, збільшиться кількість недобудов і погіршиться фінансове становище банків, що кредитують будівництво і покупців житла», - йдеться в повідомленні.

У НБУ вважають, що для того, щоб знизити ризики, важливо забезпечити захист покупців квартир у новобудовах і на законодавчому рівні порядок правовідносин на первинному ринку житла, розвивати статистику ринку, а також вимагати від банків дотримуватися консервативних стандартів при кредитуванні забудовників.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році порівняно з 2016 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні зріс на 9% - до 10,206 млн кв. м.

При цьому показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-березні 2018 року зріс на 3,1% порівняно з тим самим періодом 2017 року і становив 1,854 млн кв. м.