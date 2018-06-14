Мінрегіон знайшов нові місця для підземних паркінгів

Міністерство пропонує дозволити проектування підземних паркінгів під закладами харчування, спорту, культури та охорони здоров'я.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми і пропонує дозволити розміщувати підземні паркінги під закладами харчування, спорту, культури та охорони здоров'я (крім корпусів з палатами) під час їхнього проектування.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, відповідні зміни містяться в зміненій ДБН «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

«Сьогодні чинними будівельними нормами заборонено проектування підземних паркінгів під закладами харчування, спорту, культури та охорони здоров'я. В Європі така практика є поширеною, адже, по-перше, це зручно і комфортно для самих власників машин, а, по-друге, зменшує кількість машин, припаркованих на вулицях. Тому, ми пропонуємо скасувати цю норму, обов'язково передбачивши при цьому посилені заходи протипожежної безпеки. Адже ДБН - це безпека і комфорт людей», - зазначив він.

За словами Парцхаладзе, згідно з пропонованими змінами, паркінг повинен бути відділений перекриттям REI 180, а технічні приміщення закладів, під якими розташовуватиметься паркінг, повинні бути відокремлені від нього суцільною протипожежною стіною 1-го типу.

Також паркінг повинен мати самостійні шляхи евакуації і окремі інженерні комунікації.

Парцхаладзе зазначив, що зміни до ДБН будуть затверджені найближчим часом набудуть чинності через три місяці після опублікування.

Парцхаладзе також нагадав, що після набуття чинності нової ДБН «Планування і забудова територій» з 1 вересня цього року в центральній та історичній забудові міст можуть проектуватися тільки підземні автостоянки.

«Сьогодні в Україні, на відміну від Європи, громадська та житлова забудова, особливо в історичному центрі міста, дуже перевантажена надлишковими і хаотичними паркуванням автомобілів. Це погіршує екологію і створює можливу небезпеку для пішоходів. Тому в новій ДБН з планування і забудови територій ми ввели зміну, яка допускає проектування в таких частинах міст виключно підземних автостоянок», - зазначив заступник міністра.

За його словами, це звільнить історичні місця і центр від надмірної кількості припаркованих машин і створить комфортні умови як для пішоходів, так і водіїв, які зможуть залишити свій транспорт у спеціально відведених для цього місцях.

Відповідно до цієї ДБН, також забороняється організація парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів.