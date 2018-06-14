Нацкомісія видала «Київтеплоенерго» ліцензії на провадження діяльності на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Ліцензії набирають чинності з 1 серпня 2018 року.

Сьогодні, 14 червня, на своєму засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала комунальному підприємству «Київтеплоенерго» ліцензії на виробництво теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Відповідні постанови набирають чинності з 1 серпня 2018 року.

Нагадаємо, із 1 травня виконавцем послуг гарячого водопостачання в Києві, після завершення угоди з ПАТ «Київенерго», стало комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Після виконання першого етапу завершення угоди в управління КП передані котельні та теплові мережі. Прийнято рішення, що ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 залишаються в управління ПАТ «Київенерго» до 1 серпня, тобто до моменту отримання «Київтеплоенерго» відповідних ліцензій на здійснення господарської діяльності на цих об’єктах.