Гонконгський холдинг придбав офісний будинок у Лондоні за $1,32 мільярда - ЗМІ

Для покриття угоди холдинг використовував лише чверть коштів, отриманих минулого року від продажу 73-поверхового хмарочоса The Center в Гонконзі.

Офісна будівля в лондонському Сіті, в якому розміщується британське представництво найбільшого швейцарського банку UBS, було продано гонконгським інвесторам за 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,32 мільярда доларів).

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Про цю угоду повідомила в п'ятницю газета South China Morning Post.

За її даними, покупцем виступив конгломерат CK Assets, який був створений найбагатшим гонконгським магнатом Лі Ка-шином, а зараз управляється його сином - Віктором.

Мова йде про 12-поверховий офісний будинок, розташований за адресою: Бротгейт, 5, поряд з головним залізничним вузлом Сіті - станцією Liverpool Street. За оцінками експертів, прибутковість цієї інвестиції становитиме близько 5-6% на рік.

Для покриття угоди холдинг використовував лише чверть коштів, отриманих минулого року від продажу 73-поверхового хмарочоса The Center в Гонконзі. Його було продано за 5,15 мільярда доларів США, що стало рекордом на світовому ринку нерухомості.

"CK Assets продає активи за високими цінами, а виручені гроші використає для інвестування в дешевші об'єкти з більшою прибутковістю", - прокоментував нинішню угоду фінансовий аналітик Реймонд Чун.