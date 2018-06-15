Міністр соцполітики розповів, коли розпочнеться монетизація субсидій

За словами Реви, монетизація субсидій відбудеться в 2019 році в три етапи.

Монетизація субсидій, яка має розпочатися з 1 січня 2019 року, буде проведена в три етапи.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

За словами міністра, перший етап розпочнеться з 1 січня, другий - з 1 травня, а заключний третій - з 1 жовтня 2019 року.

При цьому Рева відзначив, що механізм проведення монетизації ще до кінця не відпрацьовано.

«Зараз триває процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році. Якщо виявлено п'ятдесят тисяч осіб, серед яких є власники будинків площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень та інші коштовні речі, то, напевно, перевірка потрібна. Адже монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадків зловживань і призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін увів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом нараховуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5286 грн.