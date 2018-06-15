В Україні на перших поверхах будинків можуть з'явитися початкові школи

Мінрегіон розглядає можливість проектування вбудованих у житлові будинки початкових шкіл.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядає можливість зміни державних будівельних норм для дозволу проектувати невеликі школи I-го ступеня (початкових шкіл, 1-4 класи), вбудовані в перші поверхи житлових будинків.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«У нових Державних будівельних нормах (ДБН) щодо містобудування та дитсадків є можливість проектувати невеликі дошкільні установи, вбудовані або вбудовано-прибудовані до житлових будинків. Ми ініціювали таку зміну у зв'язку з великим дефіцитом дитсадків, особливо в центральних районах великих міст, де не завжди є достатньо місця, щоб розмістити окремий заклад. Через такі самі причини поки що ми розглядаємо можливість проектувати за аналогічним принципом і невеликі школи I-го ступеня - це початкові школи, 1-4 класи. Адже сьогодні близько 50% міських шкіл є переповненими. Діти вчаться по 35-40 учнів у класі або в кілька змін. А для малюків у перших класах це взагалі суцільний стрес. Тому відкриття невеликих початкових шкіл на перших поверхах будинків не тільки стане зручним для батьків і дітей, оскільки така школа буде зовсім поруч, а й створить додаткові місця для школярів і забезпечить комфортні умови навчання», - написав він.

За словами Парцхаладзе, це дасть змогу істотно зменшити диспропорцію між житловим будівництвом і соцінфраструктури, а також забезпечить жителів необхідними і зручними соціальними об'єктами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2018 року в Україні дозволять розміщувати невеликі дитячі садки, вбудовані та вбудовано-прибудовані до житлових будинків. Відповідна норма міститься в новому проекті ДБН «Планування і забудова територій».