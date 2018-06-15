"Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз" з вимогою "повернути людям гарячу воду"

Підприємство вимагає укласти договори на постачання газу.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на «Нафтогаз України» постановою Кабінету міністрів від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов’язок із постачання природного газу. За його словами, чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК «Нафтогаз України» відмовити КП «Київтеплоенерго» в укладенні договорів постачання природного газу.

«Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз», частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива», – сказав Пантелеєв.

Він наголосив, що непоступливість «Нафтогазу» у питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу.

У КМДА нагадали, що з травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Саме «Київтеплоенерго» після завершення угоди з ПАТ «Київенерго», яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання у Києві.

НАК «Нафтогаз» відмовив КП «Київтеплоенерго» в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг – ПАТ «Київенерго».

У КМДА пояснюють, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» складає майже 5 млрд грн, з яких близько 3 млрд грн - борги населення, 1 млрд грн – борг державного бюджету за надані пільги та субсидії, теплопостачання бюджетних установ, різниці у тарифах, а ще близько 1 млрд грн – нарахованих штрафів та пені.

Столична влада наполягає на тому, що питання правонаступництва боргів та життєзабезпечення міста мають вирішуватися окремо і не залежати один від одного.

«Міська влада Києва звернулася до Кабінету міністрів України як до представника власника компанії НАК «Нафтогаз» і сподівається на його допомогу в недопущенні у столиці ризиків виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру», - додав Пантелеєв.