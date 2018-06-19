В Україні посилять відповідальність за порушення закону про охорону культурної спадщини

Парламент схвалив законопроект, яким передбачається підвищити розміри штрафів за руйнування об’єктів культурної спадщини та ввести штрафи за руйнування щойно виявлених таких об’єктів.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» (№8202).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 народних депутатів.

Метою законопроекту є посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, що прирівнювала б встановлені законодавством санкції з масштабами порушення й убезпечила у майбутньому втрату об’єктів культурної спадщини.

Відповідно до законопроекту, при продажу пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) з порушенням права привілеєвої купівлі відповідний орган охорони культурної спадщини протягом трьох років може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця, виплативши грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець, протягом трьох місяців з дня набрання рішенням суду законної сили.

Як передбачено законопроектом, якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) відповідне попередження. Разом з попередженням відповідний орган охорони культурної спадщини направляє договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу.

Відповідно до законопроекту, викуплена пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (їх частина) переходить у власність держави або територіальної громади міста, села, селища. При цьому викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або інших осіб, на суму податків (зборів), заборгованості за комунальними платежами та на суму витрат, пов’язаних з укладенням договору про викуп об’єктів культурної спадщини (оцінка, реєстрація та ін.).

Законопроектом передбачено, що порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом міністрів України.

Відповідно до законопроекту, за проведення будь-яких робіт на пам’ятці, щойно виявленому об’єкті культурної спадщини, їх території, охоронюваній археологічній території, охоронних зонах, історичних ареалах населених місць без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини, передбачених законом «Про охорону культурної спадщини», або з відхиленням від них, передбачено штраф у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено штраф за неперадачу в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони, без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини передбачено штраф у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, проектом закону вносяться зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за доведення відповідальною особою об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до шести років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.

Умисне незаконне знищення або пошкодження об’єкта культурної спадщини пам’ятки місцевого значення караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.