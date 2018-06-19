"Киевканал" почав боротися з боржниками: перекриває каналізацію (відео)
"Київводоканал" отримав дозвіл на індивідуальне відключення боржників у столиці від каналізації. Першими на собі відключення відчули мешканці багатоповерхових житлових будинків на Троєщині.
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Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
За допомогою пристрою Chop-2008 від можливості використовувати каналізаційний стік відключили жителів вулиць Градинської і Бальзака.
Процедура виглядає приблизно наступним чином. З горища будинку в квартиру боржника опускають спеціальну заслінку. Вона блокує каналізаційний колектор квартири.
При цьому все, що відбувається всередині труби оператор бачить на моніторі через спеціальну камеру.
Фахівець вибирає потрібний поверх, знаходить квартиру і наглухо перекриває вихід стічних вод.
Одне з таких відключень записали на відео.
Житель багатоповерхівки, яким перекрили каналізацію, заборгував перед "Київводоканалом" більше 4 тисяч гривень. Повідомлення про відключення від каналізації було залишено на дверях його квартири.
Для розблокування каналізації потрібно погасити борг перед "Київводоканалом", а також оплатити послугу підключення до каналізації. Орієнтовна вартість такої послуги - 2 тисячі гривень.