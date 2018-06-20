Готель «Парус» у Дніпрі повернули в комунальну власність

Рішення було ухвалене через недотримання приватною компанією, якій належав готель, умов договору купівлі-продажу, а саме – пункту, що стосується гарантування безпеки.

Господарський суд Дніпропетровської області повернув готель «Парус» у Дніпрі в комунальну власність територіальної громади. Рішення на користь департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради було ухвалене через недотримання відповідачем – приватною компанією, якій належав готель, умов договору купівлі-продажу, а саме – пункту, що стосується гарантування безпеки. Про це повідомила прес-служба міської ради Дніпра.

Протягом останніх декількох років на території недобудованого готелю «Парус» було зафіксовано щонайменше 7 самогубств. Крім цього, на майданчику довгобуду знаходили трупи, відбувалися нещасні випадки з тяжкими тілесними ушкодженнями. Серед загиблих були неповнолітні.

У 2015 році міська рада звернулася до власника з вимогою посилити охорону та заходи безпеки, адже, згідно з договором купівлі-продажу, недотримання приватною компанією заходів безпеки є підставою для розірвання угоди. Та навіть після цього нещасні випадки не припинилися.

Колишній власник готелю має право протягом 20 днів подати апеляцію на рішення Господарського суду.

«Ми вважаємо, що підстав для скасування рішення суду немає. Є зафіксовані факти нещасних випадків, що свідчить про те, що компанія «Ромбус-Приват» не впоралася зі своїми зобов’язаннями, які прописані у договорі. Крім цього, за цей час жодних робіт із завершення будівництва компанія не вела, недобудований готель у занедбаному стані. Через невиконання підприємством умов договору територіальна громада позбавлена того, на що вона розраховувала при укладенні угоди», – зазначив заступник директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Олександр Духневич.

Після завершення терміну подання апеляції буде проведена експертиза, за результатами якої вирішать долю недобудови.

Нагадаємо, приватна компанія «Ромбус-Приват» придбала готель «Парус», що на Січеславській Набережній, 5, ще у 2005 році.