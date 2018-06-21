Українцям до 1 липня прийдуть рахунки з податку на нерухомість: хто платитиме

Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.

Українці до 1 липня отримають повідомлення - рішення Державної фіскальної служби (ДФС) про нараховану суму податку на нерухомість, який необхідно сплатити протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.

Читайте такожУ Кабміні підрахували, скільки власників елітного житла оформили субсидії на комуналку

Про це повідомила прес-служба ДФС з посиланням на директора департаменту податків і зборів з фізичних осіб.

За інформацією ДФС, ставки і пільги з цього податку визначаються місцевими радами, проте законодавство визначає мінімальні пільгові площі неоподатковуваного майна: 60 квадратних метрів для квартир, незалежно від їх кількості, 120 квадратних метрів для житлових будинків, 180 квадратних метрів - для різних типів нерухомості (будинок і квартира).

Місцеві ради можуть встановлювати додаткові пільги, проте пільгова площа квартир не може бути більшою за 300 квадратних метрів, будинків - 600 квадратних метрів. Також не поширюються пільги на об'єкти, які використовуються власниками для отримання прибутку: для здачі в оренду, ведення підприємницької діяльності.

У ДФС нагадали, що у 2017 році через підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень вдвічі знижено максимальну ставку податку - з 3% до 1,5%.

Також повідомляється, що станом на 1 червня поточного року до місцевих бюджетів від фізичних осіб надійшло понад 132 млн грн податку на нерухомість. У минулому році на цю дату показник був у 4 рази нижчим - близько 30 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, податок на нерухомість було введено на початку 2015 року з набранням чинності нового Податкового кодексу. Ним оподатковуються квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратів.

Оподаткуванню також підлягає загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частин (гаражі, господарські будівлі, майстерні, офісні приміщення тощо).

У 2017 році до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 2,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У 2018 році платники податку сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2017 рік.