В Україні скасували обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках

Обов'язкову норму з проектування сміттєпроводів буде збережено лише в спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та людей похилого віку.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державну будівельну норму (ДБН) й скасувало обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, відповідні зміни містяться в ДБН «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», що офіційно набуває чинності з 20 вересня 2018 року.

«Восени вже не діятиме ця стара норма - обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках. Зараз опубліковано й з 20 вересня офіційно набуває чинності очікувана й важлива зміна до ДБН, що скасовує її. Тепер необхідність встановлення сміттєпроводів визначатиметься виключно з урахуванням прийнятної системи поводження з відходами в кожному населеному пункті. Вважаю, що це важливий крок назустріч цивілізованим підходам до сортування та переробки сміття", - зазначив Парцхаладзе.

Він також нагадав, що обов'язкову норму з проектування сміттєпроводів буде збережено лише в спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та людей похилого віку.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що Мінрегіон планує до кінця цього року переглянути ще 16 Державних будівельних норм (ДБН).