Сума субсидій на комуналку скоротилася до 550 мільйонів гривень

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-травні були призначені 897,2 тисячі сімей.

Жителям України в січні-травні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 553,7 мільйона гривень, що у 4,5 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 368,4 мільйона гривень, у сільській – 185,3 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-травні були призначені 897,2 тисячі сімей. В міській місцевості субсидії призначені 410,1 тисячі сімей, у сільській – 487,1 тисячі сімей. Порівняно з січнем-травнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась у 2,3 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у травні 2018 року порівняно з травнем минулого року зменшився на 59,1% – до 168,5 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж в 2016 році.