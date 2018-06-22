Будівельні підприємства України знову збільшили обсяги робіт

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-травні становили 80% від загального обсягу.

Будівельні підприємства України в січні-травні 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 1,8% – до 36,3 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 1% – до 19,87 мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків зросла на 2% - до 10,7 мільярда гривень, а з будівництва нежитлових будівель знизилося на 0,1%, до 9,178 мільярда гривень. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулорічним періодом зріс на 2,7% і становить 16,428 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-травні становили 80% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 10,7% і 9,3% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період за обсягами робіт залишилися на рівні минулого року – 8,953 мільярда гривень, виконавши 24,7% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 мільярда гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.