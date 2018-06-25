Чергове подорожчання: Нацкомісія підвищила тарифи для "Київводоканалу"

Для мешканців багатоповерхових будинків в 2018 році тарифи збільшаться до 16,7 гривні за 1 кубометр.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила на 2018 рік тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для Київводоканалу" на 8-11%.

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Відповідні рішення було прийнято на черговому засіданні комісії 21 червня.

Згідно з повідомленням Київської державної адміністрації, для мешканців багатоповерхових будинків тариф на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) зросте на 8%, до 16,71 гривні з 15,49 гривні за 1 кубометр.

Тариф для мешканців приватного сектору і колективних споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення збільшаться на 11%, до 15,78 гривні з 14,184 гривні за 1 кубометр.

Відповідні постанови набудуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Довідка УНІАН. "Київводоканал" - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за паркан, підйом води з поверхневих з підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.