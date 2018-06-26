Обігнав Токіо та Цюріх: Гонконг став найдорожчим містом для проживання іноземців

Також до десятки лідерів з вартості проживання потрапили Сінгапур, Сеул, Луанда, Шанхай та Пекін.

Зростання цін на ринку нерухомості вивів Гонконг на перше місце в списку найдорожчих міст світу для проживання співробітників іноземних компаній.

Читайте такожУ Гонконзі продано хмарочос за рекордні $5,1 мільярда

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані міжнародної консалтингової фірми Mercer.

"У рамках дослідження були враховані такі фактори, як вартість житла, транспорту, харчування, одягу, розваг і послуг в 209 великих населених пунктах нашої планети, а також коливання курсів національних валют, які там використовуються. За основу взято рівень життя в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Гонконг є лідером за цінами на житло, які зростають протягом 17 місяців поспіль. Вартість місячної оренди апартаментів з двома спальнями тут становить в середньому 7 671 долар порівняно з 5,7 тисячі доларів в Нью-Йорку.

Так, чашка кави у місті коштує в 7,74 долара, а літр молока - 3,78 долара.

Друге і третє місця посіли Токіо та Цюріх. До десятки лідерів також потрапили Сінгапур, Сеул, столиця Анголи Луанда, Шанхай, Нджамена (Республіка Чад), Пекін та швейцарський Берн.

Найменш витратними для проживання зарубіжних фахівців визнані киргизька Бішкек, Туніс (столиця однойменної північноафриканської країни) і Ташкент.