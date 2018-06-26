На реконструкцію Бортницької станції в Києві виділять півмільярда

«Київводоканал» оголосив тендер на реконструкцію Бортницької станції аерації на 556,55 млн грн. Термін виконання робіт становитиме майже 4 роки.

Комунальне підприємство «Київводоканал» оголосило тендер на виконання будівельних робіт на об'єкті «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації» очікуваною вартістю 556,55 млн грн.

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Про це йдеться в системі державних закупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, термін виконання робіт становить 3 роки і 10 місяців.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 26 липня 2018 року, а сам аукціон відбудеться 31 серпня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила на 2018 рік тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для "Київводоканалу" на 8-11%.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір, підйом води з поверхневих і підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.