Не здаватися: Розенко порадив українцям, як діяти у випадку неотримання субсидії

Згідно з новими правилами, кількість претендентів на отримання субсидій може значно скоротитися.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко закликав українців не здаватися до останнього і звертатися до комісій, які розглядають спірні випадки призначення субсидій.

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Про це Розенко заявив на полях Першого міжнародного форуму Центральної і Східної Європи Via Carpatia, який проходить у селі Криворівня на Івано-Франківщині.

Згідно з новими правилами, кількість претендентів на отримання субсидій може значно скоротитися. Водночас, за невикористані чи зекономлені субсидії, як і минулого року, - уряд поверне гроші готівкою.

"Ми уже пілотний проект проводимо. І цього року це буде повторено - виплатимо людям готівкою компенсацію за невикористану субсидію, за зекономлену субсидію. Тобто, це першій крок до повної монетизації. І таким чином, ми спокійно підійдемо до процесу надання субсидій в монетизованій формі", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадків зловживань і призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін увів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом нараховуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5286 грн.