Затверджено план забудови Троєщини на 20 років: скандально відомі «висотки Войцеховського» узаконили

Під житловою забудовою опиниться більше половини площі, а щільність населення зросте з 227 до 275 осіб на 1 га.

Депутати Київської міської ради затвердили детальний план території (ДПТ) площею 410 га в межах вулиць Оноре Де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у Деснянському районі міста Києва.

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Як передає кореспондент УНІАН, ДПТ підтримали мінімально необхідна для прийняття рішення кількість депутатів – 61. Фракції «Самопоміч» та «Свобода» не дали за це рішення жодного голосу.

Відповідно до затвердженого плану розвитку території, що розроблена на 20-річний період, площа під житловою забудовою збільшиться з теперішніх 197,5 га до 226 га. При цьому, якщо переважна частина території на даний час забудована, згідно з документами Київради, 10-22 та 16-25 поверховими житловими групами, то поверховість перспективного житла планується виконати «в межах 27 поверхів».

Відповідно до показників ДПТ, щільність населення, яка наразі складає 227 осіб на 1 га, на момент завершення реалізації плану розвитку буде 275 осіб на 1 га. Загалом чисельність населення за 20 років в межах території збільшиться з нинішніх 93 тис. осіб до 112,7 тис. осіб.

Площа ділянок під установами та підприємствами обслуговування збільшиться з 29,9 га до 30,7 га.

Але як запевняють в Київраді, квартали нової забудови «буде повністю забезпечено» закладами освіти. «Наразі будується дитячий дошкільний заклад на 280 місць. Також передбачається зведення загальноосвітньої школи на 1080 місць», - йдеться, зокрема, в повідомленні прес-служби Київради щодо затвердженого ДПТ.

Площа зелених насаджень збільшиться за 20 років, відповідно до показників ДПТ, на 2 га (з теперішньої у 36,6 га до 38,9 га), але при цьому у найближчий 5-річний період відбудеться її зменшення на майже 7 га.

Території під забудови іншого призначення (ділової, виробничої, складської, курортно-лікувальної) зменшаться в ході реалізації 20-річного плану з 73,6 га до 41,7 га.

Київрада своєю чергою повідомляє, що у ДПТ намічено будівництво основних проїзних частин вул. Оноре де Бальзака по 3 смуги руху в кожному напрямку. Передбачена реконструкція вулиці Закревського з розширенням проїзної частини до 15 м. Передбачено продовжити вулиці Милославська та Цвєтаєвої. «У межах ДПТ намічено будівництво велосипедних доріжок вздовж магістральних вулиць. Основні веломаршрути будуть прокладені проспектом Маяковського та вул. Оноре де Бальзака», - зазначається в повідомленні прес-служби Київради.

Також повідомляють в Київраді, що передбачено будівництво комплексів багатоповерхових гаражів. Загальна місткість складатиме 8650 машино-місць. «Вздовж проїздів до житлових будинків та громадських об'єктів передбачені відкриті автостоянки для постійного та тимчасового зберігання автомобілів», - зазначається в повідомленні.

У Київраді також звертають увагу, що дане ДПТ узаконює скандально відомі «новобудови Войцеховського».

«Окрім того, відповідний детальний план території дає можливість постраждалим інвесторам ЖК «Перлина Троєщини» отримати необхідні дозвільні документи на проведення будівельних робіт та введення об’єкту в експлуатацію свого житла», - інформують у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Київраді мали намір затвердити проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». У березні голова фракції «ВО «Свобода» в Київраді Юрій Сиротюк заявив, що цей проект узаконить 5 "будинків Войцеховського", але водночас відкриє можливість щільнішої забудови Києва. За його словами, 212 детальних планів територій, про які йдеться в проекті рішення – всі скандальні.

Розгляд проекту рішення на вимогу депутатів окремих фракцій кілька разів переносився. В результаті, 17 травня Київський міський голова Віталій Кличко запропонував як терміновий включити до порядку денного вказаний проект рішення, завівши до сесійної зали постраждалих інвесторів та наголосивши, що їх проблему потрібно вирішувати. Того дня через проект рішення у засіданні Київради в чергове оголосили перерву. Але через тиждень документ був розгянутий депутатми. В ході його обговорення 23 травня за ініціативи депутатів з нього виключили більше половини ДПТ і в результаті надано згоду на розробку 100 планів розвитку. Після ухвалення цього рішення секретар Київради Володимир Прокопів поставив питання про включення до порядку денного наступного засідання проекту рішення, яким затверджується безпосередньо ДПТ мікрорайону Троєщина. Він пояснив, що без цього рішення проблема інвесторів залишається невирішеною.