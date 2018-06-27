Готуйте тазики: ще 2,6 тисячі киян залишилися без гарячої води

«Київтеплоенерго» до 9 липня відключає гарячу воду у восьми районах столиці через випробування тепломереж.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» до 9 липня відключає гарячу воду ще у 2,6 тис. киян в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському, Подільському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районах Києва у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж, які живляться від ТЕЦ 5, повідомила прес-служба компанії.

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«Упродовж 25 червня - 9 липня фахівці підприємства «Київські теплові мережі» тестуватимуть тепломагістралі, які живляться від ТЕЦ-5. Ця теплоелектроцентраль забезпечує гарячим водопостачанням 2640 споживачів у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському, Подільському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районах. Під час гідравлічних випробувань гаряче водопостачання на цій території буде припинено», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що паралельно проходять випробування теплових мереж двох районних і семи квартальних котелень.

У зв'язку з цим без гарячого водопостачання залишаються 3814 споживачів. Серед них: 2171 житлових будинків, 43 лікувальні установи, 108 дитячих садків, 77 шкіл та 1415 відомств.

При цьому зазначається, що «Київтеплоенерго» провело вже близько 50% гідравлічних випробувань столичних мереж для 7208 споживачів.

У прес-службі нагадали, що гідравлічні випробування в Києві проходять з 10 квітня по 30 серпня, згідно з графіком, затвердженим у КМДА.

«Діагностика теплових мереж є обов'язковим заходом з підготовки теплового господарства міста до опалювального сезону, що допомагає виявити і ліквідувати максимально можливу кількість найбільш зношених ділянок теплових мереж і запобігти появі пошкоджень під час опалювального сезону», - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує рішення на національному рівні. Він зазначив, що щодо 1,2 млрд грн між сторонами зараз йде судовий спір.

Влада Києва пропонує вирішувати проблему паралельно - надавати послуги киянам безперебійно і вирішувати спір в судовій площині або якимось іншим шляхом.