Житло в Британії подорожчало до п'ятирічного максимуму

Темпи зростання цін на житло виявилися мінімальними за 5 років, при цьому експерти прогнозували ще більше уповільнення - до 1,7%.

Ціни на житло у Великобританії підвищилися в червні 2018 року на 2% у річному обчисленні.

Читайте такожОбігнав Токіо та Цюріх: Гонконг ставши найдорожчим містом для проживання іноземців

Про це повідомляє Росбалт з посиланням огляд найбільшого іпотечного товариства Великобританії Nationwide Building Society.

"Темпи зростання виявилися мінімальними за 5 років, при цьому експерти в середньому прогнозували ще більше уповільнення - до 1,7%", - повідомляє видання.

У травні британське житло подорожчало на 2,4%. Порівняно з травнем ціни в червні зросли на 0,5%, хоча очікувався підйом на 0,3%.

Нагадаємо також, що ВВП Великобританії в I кварталі 2018 року, за другою оцінкою, зріс в річному вираженні на 1,2%, а в квартальному - на 0,1%.

За підсумками минулого року економіка країни зросла на 1,8%.