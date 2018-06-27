Житло в Британії подорожчало до п'ятирічного максимуму
14:57, 27 червня 2018Нерухомість
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Темпи зростання цін на житло виявилися мінімальними за 5 років, при цьому експерти прогнозували ще більше уповільнення - до 1,7%.
Ілюстрація REUTERS
Ціни на житло у Великобританії підвищилися в червні 2018 року на 2% у річному обчисленні.
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Про це повідомляє Росбалт з посиланням огляд найбільшого іпотечного товариства Великобританії Nationwide Building Society.
"Темпи зростання виявилися мінімальними за 5 років, при цьому експерти в середньому прогнозували ще більше уповільнення - до 1,7%", - повідомляє видання.
У травні британське житло подорожчало на 2,4%. Порівняно з травнем ціни в червні зросли на 0,5%, хоча очікувався підйом на 0,3%.
Нагадаємо також, що ВВП Великобританії в I кварталі 2018 року, за другою оцінкою, зріс в річному вираженні на 1,2%, а в квартальному - на 0,1%.
За підсумками минулого року економіка країни зросла на 1,8%.
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