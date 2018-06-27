В Україні хочуть замінити планові перевірки будівництв "поетапним оглядом"

Через допущені порушення навіть законно розпочате будівництво сьогодні може перейти у статус незаконного, а виправити їх часто буває запізно.

Запобігти проблемним будівництвам можливо лише усунувши ризик їх виникнення на всіх етапах містобудівної діяльності.

Про це говорили 27 червня під час зустрічі віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка та голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексія Кудрявцева з бізнес-спільнотою Американської торговельної палати в Україні, повідомляє прес-служба ДАБІ.

За словами Геннадія Зубка прозорість в кожному процесі є важливою складовою успішного розвитку будівельної галузі. Саме з цією метою було реформовано дозвільну систему та усунуто наявні ризики. Однак потрібні наступні зміни:

«Для нас дуже важливе питання поступовості перевірок. Адже коли на етапі фундаменту або каркасу з’являється неузгодженість з проектами, які пройшли експертизу, то ще є можливість виправити ситуацію. Коли це виявляється на останньому етапі, об’єкт вже побудований і готовий до експлуатації, то забудовнику нічого не залишається як шукати шляхи як домовитися».

Олексій Кудрявцев відзначив, що через допущені порушення навіть законно розпочате будівництво сьогодні може перейти у статус незаконного. І діюча система контролю не здатна попередити такі ситуації:

«Формуючи план перевірок на рік, ми не можемо передбачити, коли потрапимо на об’єкт. Як наслідок порушення, що можна усунути своєчасно, виявляються, коли виправити їх вже неможливо», – розповів Голова ДАБІ

Держархбудінспекцією підготовлено пропозиції щодо зміни підходу до контролю за будівництвом, головною метою якого має бути не накладення штрафів, а партнерська робота із забудовниками для запобігання вчиненню порушень.

ДАБІ пропонує відмовитись від планових перевірок та запровадити поетапний огляд будівельних робіт, що здійснюватиметься за заявою замовника чи підрядника. У разі виявлення порушень суб’єктів містобудування не притягуватимуть одразу до відповідальності, а надаватимуть рекомендації та строки на їх виконання. З об’єктивних причин ці строки можуть бути продовжені. І лише у випадку ігнорування приписів органу контролю до забудовників пропонується застосовувати штрафні санкції, розмір яких залежатиме від класу наслідків об’єкта.

На підтримку урядової програми СТОП «Маски шоу» ДАБІ також пропонує виключити вимогу правоохоронних органів з підстав для проведення позапланових перевірок, а здійснювати такі перевірки лише за рішення суду.

«За нового формату контролю суб’єкти містобудування отримають впевненість у якісному завершенні своїх проектів. Громадяни – захист інвестицій, а держава зможе ефективно впорядкувати ринок будівництва. В результаті ДАБІ стане не каральною структурою, а консультативно-дорадчим партнером для забудовників. І замість мільйонних штрафів та проблемних об’єктів країна зможе отримає стабільний розвиток будівельної галузі», – підсумував Олексій Кудрявцев.