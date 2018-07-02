Житловий фонд в Україні за минулий рік зріс на 0,7%

Загальна кількість квартир станом на 1 січня 2018 року сягнула 17 мільйонів.

Обсяг житлового фонду України з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року зріс на 0,7% і становить 984,8 мільйона квадратних метрів загальної площі.

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Про це повідомила Державна служба статистики України.

При цьому житловий фонд міських поселень становить 60,9% (599,4 мільйона квадратних метрів) від загального фонду.

За даними Держстату, майже весь житлофонд (98,4%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу, тоді як площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях у загальному обсязі становила лише 1,6%.

Загальна кількість квартир на 1 січня 2018 року становила 17 мільйонів. З них 19,5% – однокімнатні, 36,6% – двокімнатні, а 32,6% – трикімнатні. Ще 11,3% квартир мали 4 і більше кімнат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг житлового фонду України в 2016 році зріс на 0,4% і становив 977,9 мільйона квадратних метрів загальної площі. При цьому житлофонд міських поселень становив 60,7% (594 мільйонів квадратних метрів) від загального фонду.

Довідка УНІАН. Житловий фонд – кількість будівель і споруд, що використовуються під житло, допоміжними приміщеннями, які до них відносяться. Одиницями обліку житлового фонду є: житлове будова, житлове приміщення, загальна і житлова площа. Житловими вважаються будівлі постійного типу, вся площа яких або не менше 50% площі призначені для проживання.