У Києві побільшало незаконних новобудов (список )

Станом на 2 липня 2018 року в столиці була зафіксована 71 незаконна житлова новобудова.

У Києві зросла кількість незаконних будівництв. У січні 2018 року в столиці було зафіксовано 67 незаконних житлових новобудов. За шість місяців їх кількість зросла, і станом на 2 липня 2018 року їх було вже 71.

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Про це повідомляє портал Domik.ua, який проаналізував електронний містобудівний кадастр Київської міської державної адміністрації.

У Департаменті містобудування та архітектури Києва будівництвам присвоюють статус незаконних, якщо будівельна документація проектів не відповідає вимогам чинного українського законодавства, але забудовники ведуть будівельні роботи всупереч цьому.

Список незаконних будівництв у Києві на початок 2-го півріччя 2018 року:

№ Розташування (район Києва) Адреса Назва РК Забудовник Лівобережні райони Києва 1 Деснянський район вул. М. Закревського, 42-А ЖК «Перлина Троєщини» ТОВ «Континентбуд» 2 Деснянський район вул. М. Лаврухіна, 8 ЖК «Троєщинські Липки» ПП «Галичинабуд» 3 Деснянський район вул. Лисківська, 33/51 житловий будинок невідомо 4 Деснянський район вул. Милославська, 31-В клубний будинок «Милославський» ТОВ «Парк-Сервіс-7» 5 Деснянський район вул. Драйзера, 40 ЖК «Перспектива» ТОВ «Глобал Устрій 3» і ТОВ «Київмонтажбуд» 6 Дніпровський район Харківське шосе, 15-А ЖК «Нова хвиля» ТОВ «КК Сіті Груп» 7 Дніпровський район Харківське шосе, 17-а ЖК «Стародарницкий» Невідомо 8 Дніпровський район Харківське шосе, 19 багатофункціональний комплекс «Мега сіті» ТОВ «Укоінвест Буд» 9 Дніпровський район вул. Фанерна, 5-А житловий будинок «Доміно» Невідомо 10 Дніпровський район вул. Сосницька, 49, 51, 53 житловий будинок Невідомо 11 Дніпровський район пер. Лобачевського, 7-7А ЖК «Флагман» Невідомо 12 Дніпровський район вулиця Н. Попудренка, 16-А житловий будинок ТОВ «Екобуд» 13 Дніпровський район бульвав Ярослава Гашека, 20, 22, 24 ЖК «Родинний затишок» Невідомо 14 Дніпровський район вул. Сиваська, 12/2 ЖК «Лего Хаус» Невідомо 15 Дніпровський район Броварський проспект, Пків «Гідропарк» будівництво котеджів Невідомо 16 Дніпровський район Паркова алея, 2 будівництво котеджів Невідомо 17 Дніпровський район Проспект Генерала Ватутіна, 2-Т Житловий комплекс Невідомо 18 Дарницький район вул. Славгородська, 25 ЖК «Славгородський» Невідомо 19 Дарницький район вул. Завальна, 10-Г ЖК «Status Grad» ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Березняки- житлобуд» 20 Дарницький район вул. Левадна, 56 клубний будинок «На Левадній» Невідомо 21 Дарницький район вул. Світла, 3-Д ЖК «Східна Брама» Невідомо 22 Дарницький район вул. Промислова, 10. житловий будинок Невідомо 23 Дарницький район вул. Здолбунівська, 13 ЖК «Приозерний» Невідомо 24 Дарницький район вул. Здолбунівській, 11-а, 11-в, навпроти будинку №4 на вул. Бойко будівельний майданчик Невідомо Правобережні райони Києва 25 Солом'янський район вул. Кіровоградська, 70 ЖК «Совські ставки» ТОВ «Сіті-Девелопмент» 26 Солом'янський район вул. Кадетський Гай, 4 ЖК «Меридіан» Невідомо 27 Солом'янський район вул. Андрія Головка, 4 двоповерхова прибудова до житлового будинку Невідомо 28 Солом'янський район вул. Роздільна, 1-А, навпроти вул. Кудряшова, 73 об'єкт невідомого призначення в межах малоповерхової забудови Невідомо 29 Святошинський район вул. Святошинська, 1 житловий комплекс ЗАТ «МЖК «Академмістечко» 30 Святошинський район вул. Олевська 5, 9, 11, 15 ЖК «Сосновий бір» ТОВ «Укоінвест Буд» 31 Святошинський район вул. Ст. Покотило, 6 житловий комплекс Невідомо 32 Святошинський район вул. М. Булгакова, 12 ЖК «Маргарита» Невідомо 33 Святошинський район бул. Академіка Вернадського, 1/22 приватний будинок Невідомо 34 Шевченківський район вул. Лук'янівська, 14-А клубний будинок «InCo home на Подолі» Невідомо 35 Шевченківський район вул. Ризька, 19-А ЖК «Прибалтійський» Невідомо 36 Шевченківський район пер. Десятинний, 3-5 адміністративно-житловий комплекс Українська православна церква Київського патріархату 37 Шевченківський район вул. Січових Стрільців, 59 ЖК «Покрова» Невідомо 38 Шевченківський район вул. Жамбила Жабаева, 22 ЖК «Кузьминський» ТОВ «Соціальна молодіжна ініціатива» 39 Шевченківський район вул. Магістральна, 33 ЖК «Кузьминський-2» ТОВ «Капітель-Буд» 40 Шевченківський район вул. О. Теліги, 25 ЖК «Grand Park» ТОВ «Алімпекс-Мартингер» 41 Шевченківський район вул. І. Франка, 4 житловий комплекс Невідомо 42 Шевченківський район вул. Лук'янівська, 15 житловий комплекс Невідомо 43 Шевченківський район вул. Ясногірська,16-А ЖК «Ясногірська» обслуговуючий кооператив «Ясногірська До» 44 Шевченківський район вул. Жилянська, 118 Житловий будинок «Елегант» ЗАТ «Концерн " Ессе» 45 Шевченківський район вул. Жилянська, 120-Б будівництво будинку ОСББ «Либідь-33» 46 Шевченківський район вул. Жамбила Жабаєва, 7-Д ЖК «Посольський» ТОВ «Компанія «Будінвест-капітал» 47 Шевченківський район вул. С. Руданського, 9-А ЖК «Молодіжна ініціатива» ТОВ «Соціальна молодіжна ініціатива» 48 Шевченківський район вул. С. Руданського, 3-А ЖК «Затишний» Невідомо 49 Шевченківський район вул. Тропініна, 3-5 ЖК «Тропініна» ТОВ «Мегаполісбуд» 50 Шевченківський район вул. Толбухіна, 43-А, 43-Б Житловий будинок з підземним паркінгом ТОВ «Миральянс». 51 Подільський район вул. Електриків, 26\10, 28\14, 28\15 будівництво будівлі Невідомо 52 Подільський район просп. Правди, 102 ЖК «Синьоозерний» ТОВ «Будівельна Компанія «Кроун» 53 Подільський район вул. Замковецька, 5 ЖК «Замковецкий» ТОВ «Замок Білд» 54 Подільський район вул. Білицька, 108-А житловий будинок Невідомо 55 Подільський район просп. Правди, 80-82 житловий комплекс ТОВ «Алекс Буд» 56 Подільський район вул. Сошенка, 33 ЖК «Белла Віста» Національна спілка художників України 57 Подільський район Нижній Вал, 13 будівництво об'єкта Невідомо 58 Подільський район вул. Петропавлівська, 38 будівництво об'єкта Невідомо 59 Подільський район вул. Петропавлівська, 40 реконструкція житлового будинку ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енерго- заощадження» 60 Печерський район вул. Менделєєва, 18-20 ЖК «Міа Вілла» Невідомо 61 Печерський район вул. Ольшанська, 2-6 ЖК «Печерський бастіон» ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» 62 Печерський район вул. Добровольчих батальйонів, 8 будівництво житлового будинку Невідомо 63 Голосіївський район пер. Моторний, 9-9А житловий комплекс Невідомо 64 Голосіївський район вул. Тихорєцька, 30/7 ЖК «Тихорєцький» ТОВ «Сіті Груп» 65 Голосіївський район вул. Гвардійська, 74 ЖК «G-House» «Інвестиційно-будівельна компанія «ABC Build» 66 Голосіївський район Стратегічне шосе, 53 ЖК «Мозаїка» ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Днипробуд» 67 Голосіївський район просп. Науки, 66-70 ЖК «Симфонія» Невідомо 68 Голосіївський район просп. Науки, 42-А ЖК «Мрія» Невідомо 69 Голосіївський район вул. Ракетна, 24 ЖК «Панорамні містечко» ТОВ «Техенерго» 70 Голосіївський район вул. А. Вільямса, 2-Д ЖК «Теремок» Невідомо 71 Оболонський район (селище Пуща-Водиця) вул. Федора Максименка, 24-А ЖК «Курортний» ТОВ «Будкапитал- 2014»

Журналісти підкреслюють, що карта моніторингу новобудов Києва відображає не всі будівельні об'єкти. Це відбувається у випадках, якщо забудовник будує об'єкт на ділянці, яка перебуває у приватній власності фізичної особи. Електронна карта системи моніторингу відображає тільки будівництва, які знаходяться на земельних ділянках державної або комунальної власності, забудовники використовують їх на основі договорів оренди.

Також у списку може не бути об'єкта, який почали споруджувати зовсім недавно. Фахівці столичного Департаменту містобудування та архітектури ще не внесли дані про будівництво в реєстр кадастру Києва.

Не відображене в моніторингу кадастру будівництво може фактично бути як законним, так і незаконним.