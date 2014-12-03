Майно українських президентів почнуть продавати "з молотка" не раніше весни

Аукціони державного майна, що належить Державному управлінню справами, почнуться не раніше весни наступного року, повідомили Радіо Свобода в Державному управлінні справами.

За даними ДУС, наразі вони лише складають повний список майна. Цей процес мають завершити до кінця грудня.

Після цього список передадуть Фонду державного майна, який має провести оцінку і провести низку аукціонів.

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